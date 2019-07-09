ظريف: بولتون ونتنياهو يدفعان ترامب للقضاء على الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدفعان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للقضاء على الاتفاق النووي مع إيران، كما فعلا سابقا مع اتفاقية باريس عام 2005 بين إيران وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا).

ونشر ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن "بولتون ونتنياهو قتلا اتفاق باريس بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران في عام 2005 بإصرارها على جعل مستوى تخصيب اليورانيوم صفر، والنتيجة كانت أن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم 100 ضعف في عام 2012".

وأضاف ظريف: "الآن يحاولان دفع ترامب للقضاء على الاتفاق النووي، بنفس الوهم، الفريق باء لم يتعلم، لكن العالم يجب أن يتعلم".

Bolton & Netanyahu killed Paris agreement between E3 & Iran in '05 by insisting on zero enrichment.



Result? Iran increased its enrichment 100 fold by 2012.



Now they've lured @realDonaldTrump into killing #JCPOA w/the same delusion.#B_Team hasn't learned. BUT THE WORLD SHOULD. — Javad Zarif (@JZarif) July 9, 2019

​ويستخدم وزير الخارجية الإيراني مصطلح "الفريق باء" للإشارة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد أعلن، أمس الاثنين، أن طهران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.

وهدد كمالوندي بأن إيران ستقوم بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%، في إطار المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقال كمالوندي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية، "التخصيب بمستوى 20% إحدى الخطوات في المرحلة الثالثة لخفض الالتزامات".

وأضاف كمالوندي أن "زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية أحد خياراتنا لتقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي في المرحلة الثالثة".

وتابع: "خطواتنا لتقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي موضوعة ضمن مخطط زمني هو شهرين لكل مرحلة. نحن صبرنا شهرين ويوم أمس بدأنا المرحلة الثانية".

وأضاف: "يوم أمس أعلنا ذلك ومنذ صباح اليوم رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%".