صحيفة: هذه أغرب "لقطة" في عمل ترامب

في تقرير لها وصفت صحيفة "داي فيلت" الألمانية محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار نفسه مدافعا عن قضايا البيئة، في الوقت نفسه الذي ينكر فيه التغير المناخي ويدعم استخدام الوقود الأحفوري، بأغرب "لقطة" خلال رئاسته.

وترى الصحيفة أن قضايا البيئة، ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة لترامب، لكن في الوقت ذاته يتحدث ترامب عن رغبته في "أنظف هواء" و"أصفى ماء" للولايات المتحدة، وأن حكومته تقاتل "بلا كلل" من أجل ذلك، ووفقا لترامب فإن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح رائدة في القضايا البيئية.

أما الصحيفة الألمانية فترى أن هذا "أمر مضحك"، فالرئيس الأمريكي "يحتقر البيئة"، و"لا يؤمن بتغير المناخ والاحتباس الحراري".

وتذكر الصحيفة بأن ترامب "يفضل الوقود الأحفوري، بل ويناضل من أجل عودة الفحم".

وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر دولة نامية فيما يتعلق بـ"الكهرباء الخضراء"، كما تعتزم واشنطن تخصيص 696 مليون دولار فقط لدراسات الطاقة النظيفة في عام 2020 وهو ما يقل بنسبة 70% عن ذي قبل.