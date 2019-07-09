المياه تغمر أقبية "البيت الأبيض" وشوارع عدة في واشنطن ــ فيديو

اجتاحت مياه الأمطار عددا من الشوارع في مدينة واشنطن، مما أدى إلى غمر أعداد من السيارات، كما نقلت وسائل إعلامية أن المياه وصلت إلى أقبية في البيت الأبيض.

ونقلت وسائل إعلام غربية أن عاصفة مطرية تسير ببطء اجتاحت الطرق في مدينة واشنطن وغمرت عددا من السيارات في الشوارع حيث تقطعت السبل بسائقيها كما غرقت الطوابق السفلية لعدد من الأبنية من بينها البيت الأبيض.

وأفادت "الأناضول" نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، أن مياه الأمطار في واشنطن غمرت المكان المخصص لعمل الصحافة في الطابق السفلي في الجناح الغربي للبيت الأبيض وقام الموظفون بالعمل على تصريف المياه.

وبحسب المصادر، أدت المياه إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي أغلق مبنى ومتحف الأرشيف الوطني، وفقا لبيان صادر عن الأرشيف الوطني، الذي أعلن أن الوثائق الهامة آمنة ولم تمس بأذى.

ونقلت الوكالة عن بيت بيرينجر، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة مونتجومري بولاية ماريلاند، إن عمال الطوارئ استجابوا لعشرات من مكالمات الإنقاذ واستخدموا القوارب لإخراج الناس من السيارات التي غمرتها المياه.