نتنياهو: إيران يجب أن تدرك أنها في مرمى الطائرات الإسرائيلية

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طهران من أن الطائرات الإسرائيلية تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وبالتأكيد إلى إيران وسوريا.

وقال نتنياهو، في تصريحات علنية في قاعدة جوية إسرائيلية، "إيران تهدد مؤخرا بتدمير إسرائيل"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "يجب أن تتذكر أن هذه الطائرات يمكن أن تصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران ، وبالتأكيد سوريا".

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، قد ذكر، قبل أيام، إنه سيتم القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة، إذا ما هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران.

وأضاف ذو النور، خلال لقاء مع قناة "العالم" التلفزيونية نقله موقع وكالة "مهر"، أن ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الضربة العسكرية الانتقامية على إيران قبلها بـ 10 دقائق فقط كان خدعة سياسية.

وأوضح النائب الإيراني "إذا توقع (الأمريكان) نجاح هجومهم، فما كانوا ليلغونه، وكان سيحدث بكل تأكيد".

كما أشار النائب الإيراني إلى أن قوة إيران هي من خلقت رادعا للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن القواعد العسكرية الأمريكية البالغ عددها 36 قاعدة في المنطقة تخضع "لإشراف إيران".

وأكد البرلماني الإيراني أن بلاده مستعدة للتصدي لأي عدوان، غير أنها لا تنوي مهاجمة أي بلد.