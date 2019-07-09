مبادرة "الأكياس المفتوحة" للقضاء على نفايات الشوارع في فرنسا

أطلقت بلدية "بونتيفي" في مدينة موربيهان، شرقي فرنسا، مبادرة "الأكياس المفتوحة" من أجل القضاء على ظاهرة انتشار النفايات في الشوارع

ويعمل فريق النظافة على فتح أكياس النفايات التي لم يتم رميها في المكان المناسب والبحث عن أشياء تسمح بالوصول إلى صاحب الأكياس.

يبحث طاقم الفريق عن أشياء تسهل المهمة ككشوف الدفع في المتاجر أو ظرف بريدي يحمل عنوان أو تذكرة حضور فعالية ثقافية أو رياضية تدل على مالك الكيس، وبعدها يقوم الفريق بالتوجه إلى بيت مالكها رفقة عناصر من قوات الأمن.

تقدم البلدية في البداية تنبيها لأصحاب الأكياس وفي حال أعاد الشخص الكرة مرة أخرى تفرض غرامة مالية تقدر بـ 68 يورو.

وقال رئيس الغرفة "بعد أكثر من شهر من تثبيت الحاويات المدفونة لجمع النفايات، تم إجراء أربع عمليات لفتح الأكياس، ويجري تنفيذ 20 إجراء لفظي محتمل، ونتمنى أن لا نريد أن تكون هذه العملية دائمة".