مقتل شخصين إثر إطلاق نار خارج مبنى البرلمان النيجيري

القاهرة — سبوتنيك. وقالت صحيفة "ديلي بوست"، النيجيرية اليوم الثلاثاء، "قتل شخصين عند البرلمان عقب خروج مظاهرة لمجموعة من الإسلاميين الشيعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المتظاهرين، الذين كانوا بأعداد كبيرة، توجهوا إلى مبنى البرلمان في حوالي الساعة 1.15 [بالتوقيت المحلي] ولكن تم اعتراضهم من قبل أفراد الجيش الذين كانوا عند البوابة".

وتابعت الصحيفة أن "الحادث أسفر عن إغلاق جميع البوابات لمقر البرلمان".

ولقي 30 شخصاً مصرعهم، منتصف الشهر الماضي، إثر تفجيرات انتحارية بولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، أثناء مشاهدة مباراة لكرة القدم بأحد المقاهي في الولاية الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، وقتها، عن مدير العمليات بهيئة الطوارئ النيجيرية، عثمان كاتشالا، قوله إن "حصيلة التفجيرات بلغت 30 قتيلا وأكثر من 40 جريحا" إثر ثلاثة تفجيرات انتحارية استهدفت قاعة بمنطقة كوندوغا كان الضحايا يشاهدون فيها مباراة لكرة القدم.