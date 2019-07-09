بالفيديو - كاميرا مدفونة توثق آخر لحظات متسلقي جبال الهيمالايا

عثر فريق البحث عن ثمانية متسلقين حاولوا تسلق ثاني أعلى قمة جبلية في الهند بعد تأخرهم بالعودة إلى مخيمهم، على كاميرتهم الشخصية التي كانت مدفونة تحت الثلوج.

ويظهر مقطع الفيديو أربعة بريطانيين واثنين من الأمريكيين وأستراليا وهنديا، وهم يشقون طريقهم ببطء إلى القمة في طقس مشمس.

وفي وقت سابق قال مسؤولون هنود إنه تم إرسال فريق إنقاذ للبحث عن ثمانية متسلقين كانوا يحاولون تسلق جبل داندا ديفي ثاني أعلى قمة جبلية في الهند لكن يعتقد أنهم تعرضوا لانهيار جليدي كبير.

والمنطقة التي فقد فيها المتسلقون تقع ضمن الجزء الهندي من مرتفعات الهيمالايا، ويقع الحادث قرب نهاية موسم التسلق الذي شهد حوادث وفاة متزايدة على نحو خاص هذا العام.