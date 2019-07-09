إسرائيل توقف شرطيا عن العمل شد يهوديا متشددا من سوالفه

أعلنت إسرائيل وقف شرطي عن العمل بعد تداول مقطع مصور يظهره وهو يشد متظاهرا يهوديا متشددا من سوالفه.

وقالت الشرطة إنه تم تعليق عمل الشرطي فورا بينما يتم التحقيق في الحادث، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وفي المقطع المتداول يظهر الشرطي وهو يشد متظاهرا يهوديا متشددا من شعره، ويجره باتجاه مركبات الشرطة فيما لا يبدو في الشريط أن المتظاهر المدعو مردخاي كرويتسر من بيت شيمش، يقاوم الاعتقال.

​ووقع الحادث بينما كانت الشرطة ترافق عمال بلدية ينفذون عملية هدم في حي يهودي متشدد في المدينة، واندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للهدم.

وقال الضباط الذين اعتقلوا كرويتسر أنه قاوم الاعتقال وهاجمهم.

זה לא אוטיסט או זקן עם רגל תותבת; 'כולה' אזרח מן השורה, חרדי, שספג מכות סתם כך ולאחר מכן נעצר בגין "תקיפת שוטר".

לכן בער בי לפרסם את זה. כל אזרח בישראל עלול ליפול קורבן לאלימות ולהתנכלות המשטרתית.

כמובן שבעקבות הפרסום ב'כיכר', המשטרה לא העזה לבקש את הארכת מעצרו. והיה זה שכרי pic.twitter.com/iLzFrhnC40 — חיים גולדברג (@haim_goldberg) July 7, 2019

وأشارت الشرطة إلى أنه تم "خلال الاعتقال، اصيب شرطي بقدمه، ما تسبب بكسر".

وقال كرويتسر إنه كان يقف على هامش المظاهرة أمام منزله مع زوجته وأطفاله عندما اصطدم به شرطي وبدأ بضربه.

وتابع: قال لي سوف تموت اليوم.

ووصف جلعاد اردان وزير الأمن العام، الحادث بـ"المروع"، وأكد على أنه صادق على تعليق عمل الشرطي.

האירוע בו נראה שוטר משטרת ישראל מושך בפאותיו של עצור תוך כדי מעצרו הוא אירוע מחריד וחמור מאד ונכון נהגה המשטרה שהשעתה מיידית את השוטר. אני מגנה כל אלימות של שוטר והפעלת כח שלא לצורך ביצוע משימתו. יש לסיים את חקירת השוטר בדחיפות ולפרסם הממצאים והענישה לציבור כמסר נגד אלימות שוטרים — גלעד ארדן (@giladerdan1) July 8, 2019

​وكتب ارادن على "تويتر": أدين كل عنف من قبل الشرطة واستخدام القوة المفرطة. علينا إنهاء التحقيق فورا ونشر نتائجه ومعاقبة المتورطين في رسالة ضد عنف الشرطة.