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22:52 09 يوليو/ تموز 2019
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    صواريخ إيرانية

    قائد في الحرس الثوري: القواعد الأمريكية بالمنطقة تقع في مرمى صواريخنا

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    العالم
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    قال القائد في الحرس الثوري الإيراني، حسين نجات، اليوم الثلاثاء، إن قواعد الولايات المتحدة في المنطقة وحاملات طائراتها بالخليج تقع في مرمى نيران الصواريخ الإيرانية.

    وأضاف حسين نجات، في خضم تزايد حدة التوتر بين طهران وواشنطن أن "القواعد الأمريكية تقع في مرمى صواريخنا... صواريخنا ستدمر حاملات طائراتهم إذا ارتكبوا خطأ"، بحسب ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية.

    وتابع قائلا،

    "الأمريكان يعرفون جيدا عواقب أية مواجهة عسكرية مع إيران".

    وفي وقت سابق، قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، حسين سلامي، إن إيران تتعرض لأقصى حد من الضغوط من العدو.

    وأضاف حسين سلامي أن العدو وصل في تهديداته وضغوطه إلى أقصى درجة، "إلى حد الإشباع ولم يعد قادرا على أكثر من هذا، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

    الشرطة الإيرانية
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إثر إطلاق نار
    وأكد حسين سلامي أن استراتيجية العدو تجاه إيران تغيرت "بحيث فتح جبهات الحرب في كل الميادين واستخدم قدراته العسكرية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهتنا".

    وأوضح قائد الحرس الثوري أن إيران ستتفوق على العدو على المدى الطويل.

    وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد أعلن، أمس الاثنين، أن طهران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.

    وهدد كمالوندي بأن إيران ستقوم بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%، في إطار المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

    وقال كمالوندي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية: "التخصيب بمستوى 20% إحدى الخطوات في المرحلة الثالثة لخفض الالتزامات".

    وأضاف كمالوندي أن "زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية أحد خياراتنا لتقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي في المرحلة الثالثة".

    وتابع: "خطواتنا لتقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي موضوعة ضمن مخطط زمني هو شهرين لكل مرحلة. نحن صبرنا شهرين ويوم أمس بدأنا المرحلة الثانية".

    وأضاف: "يوم أمس أعلنا ذلك ومنذ صباح اليوم رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%".

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    أخبار العالم, الحرس الثوري الإيراني, أمريكا, إيران
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