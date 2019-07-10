إيران تحذر بريطانيا: ستدركون نتائج عملكم

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بريطانيا من مغبة زعزعة الأمن الملاحي، واعتبر أنها هي من بدأت بزعزعة الأمن في البحار وستدرك نتائج عملها.

ووصف الرئيس روحاني إيقاف بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق بأنه "إجراء بالوكالة وتصرف سخيف وصبياني للغاية وخطأ كبير وسيعود بالضرر عليهم"، وذلك بحسب وكالة "فارس".

ولفت روحاني إلى أن البريطانيين "أوقفوا ناقلة النفط الإيرانية في المياه الإقليمية التابعة لإسبانيا، حيث أنهم يحتلون منطقة جبل الطارق، لأن هذه المنطقة تعود ملكيتها لإسبانيا ويوجدون بشكل غير قانوني فيها وتصرفوا بسفاهة، فيما أعلن الشعب الإسباني عن سخطه إزاء هذا التصرف".

كما أشار إلى ضرورة أن يعمل الجميع على ضمان أمن الخطوط الملاحية على الصعيد العالمي، محذرا البريطانيين بأنهم سيدركون نتائج عملهم، معتبرا أنهم هم من بدأ بزعزعة الأمن.

وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "احتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، عمل غير قانوني".

وبحسب ما أفادت "رويترز"، قال جوسيب بوريل القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة العملاقة "غريس 1" بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.

وأضاف بوريل أن إسبانيا تبحث أمر التحفظ على الناقلة واحتمالات تأثير ذلك على سيادتها إذ أن الأمر حدث على ما يبدو في مياه إقليمية إسبانية.

جدير بالذكر أن إسبانيا لا تعترف بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق.