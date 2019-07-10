بالفيديو... ميركل تتعرض للرعشة الثالثة أقل من شهر

تعرضت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، للرعشة الثالثة، في مناسبات عامة، في أقل من شهر.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ميركل، وجسدها يهتز بعنف وبشكل واضح، أثناء وقوفها في الاستقبال الرئيسي لرئيس وزراء فنلندا.

وكانت ميركل تستقبل رئيس وزراء فنلندا، خارج مقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، صباح اليوم الأربعاء.

وتعد تلك الواقعة هي الثالثة، حيث تعرضت ميركل للرعشة يومي 18 يونيو/حزيران، و27 يونيو الماضي.

حصل هذا عند لقائها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 18 يونيو، حيث بدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكراني ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خفّ الارتجاف بوضوح.

قالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع زيلنسكي، إنها تناولت حاليا ثلاثة أكواب من الماء، موضحة أن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها، مضيفة أنها في حالة جيدة الآن كما هو واضح.

وتعرضت مرة ثانية للرعشة أثناء وقوفها جانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.

وفي أثناء احتفالية خاصة بتعيين وزير العدل الجديد، وقفت المستشارة إلى جانب الرئيس الألماني، وحدثت لها الرعشة التي سبق وأن تعرضت لها، حسب وكالة أنباء "رويترز".

علقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا على الرعشات الأخيرة خلال الأحداث الرسمية.

وفقًا لتقارير داس بيلد، أجابت ميركل ردا على سؤال صحفية حول حالتها الصحية، أنها على ما يرام، لكنها لم توضح ما إذا كانت ذهبت إلى الطبيب.

#Angela #Merkel just can't stop shaking, she was seen shaking for 3rd time while receiving Finnish Prime Minister #Antti Rinne in Berlin. Maybe she should include a bottle of water in her diplomatic protocol next time. pic.twitter.com/NvO8g5ESXD — Rekar Aziz (@Rekarricci) July 10, 2019

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وقالت ميركل: "أنا متأكدة أن هذه (الارتجافات) كما ظهرت بنفسها سوف تختفي من تلقاء نفسها. لا يوجد أي شيء خاص أقوله، أنا بخير".

ولا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء في ولاية بافاريا، جاكوب بيرغر، في واقعة أمس داعيا للقلق على صحة المستشارة، حيث قال في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية "بالطبع تعجبت، لكن بالأحرى بسبب الثبات الذي بدت عليه ميركل (رغم الارتجاف)".

وربط نائب مدير قسم الطوارئ في مستشفى هامبورغ-إبندورف الجامعي، ألكسندر شولتسه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حالة ميركل بنقص محتمل للسوائل في جسمها، مضيفا أن الارتجاف في حد ذاته ليس أمرا مثيرا للقلق من المنظور الطبي.

وذكر شولسته أن معلومة أن المستشارة تحسنت حالتها عقب تناولها ثلاثة أكواب من المياه من الممكن أن تكون بلا شك إشارة إلى أنها عانت من مشكلة قصيرة المدة في الدورة الدموية.