ماي تعلق على استقالة السفير البريطاني في واشنطن بعد تسريب الرسائل

علقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، على نبأ استقالة السفير البريطاني في واشنطن، بعد واقعة تسريب الرسائل.