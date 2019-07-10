تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود السورية

أرسل الجيش التركي، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من الآليات العسكرية إلى ولاية شانلي أورفا المتاخمة للأراضي السورية

وصلت، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من الآليات العسكرية إلى ولاية شانلي أورفا المتاخمة للأراضي السورية، بهدف تعزيز قدرات الوحدات العسكرية التركية العاملة قرب الحدود، كما نقلت وكالة "الأناضول".

ووفق المصدر، فإن التعزيزات الجديدة وصلت منطقة "آقجه قلعه" التابعة لشانلي أورفا، في فوج مكون من 20 مركبة عبارة عن شاحنات محملة بالذخيرة، والدبابات، ومدافع الهاوتزر، قادمة من قيادة اللواء 20 مدرعات.

وتم تسليم هذه التعزيزات لقيادة الفوج الثالث حدود بمنطقة "آقجه قلعة"، ومن المنتظر القيام بنشرها بعدد من المواقع على خط الجبهة المتاخم للحدود السورية.

وكانت تركيا أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، قصف مواقع تابعة للجيش السوري، قالت إنها "اعتدت على نقطة مراقبة التركية العاشرة في إدلب".