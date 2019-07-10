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    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ألمانيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    الحكومة الألمانية تعلق على "رعشة ميركل"

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    العالم
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    علقت الحكومة الألمانية على الحالة الصحية للمستشارة أنغيلا ميركل، بعدما شوهدت للمرة الثالثة ترتعش في أقل من شهر.

    وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "المستشارة أنغيلا ميركل بخير"، وجاء تعليق المتحدث باسم الحكومة الألمانية بعدما شوهدت للمرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة وهي ترتعش أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني، بحسب "رويترز.

    وأكد المتحدث باسم الحكومة إن المناقشات مع "ريني تسير وفق المخطط له".

    ​ويظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ميركل، وجسدها يهتز بعنف وبشكل واضح، أثناء وقوفها في الاستقبال الرئيسي لرئيس وزراء فنلندا.

    وكانت ميركل تستقبل رئيس وزراء فنلندا، خارج مقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، صباح اليوم الأربعاء.

    وتعد تلك الواقعة هي الثالثة، حيث تعرضت ميركل للرعشة يومي 18 يونيو/حزيران، و27 يونيو الماضي.

    ​وحصل هذا عند لقائها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 18 يونيو، حيث بدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكراني ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خفّ الارتجاف بوضوح.

    ​قالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع زيلنسكي، إنها تناولت حاليا ثلاثة أكواب من الماء، موضحة أن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها، مضيفة أنها في حالة جيدة الآن كما هو واضح.

    وتعرضت مرة ثانية للرعشة أثناء وقوفها جانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.

    وفي أثناء احتفالية خاصة بتعيين وزير العدل الجديد، وقفت المستشارة إلى جانب الرئيس الألماني، وحدثت لها الرعشة التي سبق وأن تعرضت لها، حسب وكالة أنباء "رويترز".

    ​علقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا على الرعشات الأخيرة خلال الأحداث الرسمية.

    وفقًا لتقارير داس بيلد، أجابت ميركل ردا على سؤال صحفية حول حالتها الصحية، أنها على ما يرام، لكنها لم توضح ما إذا كانت ذهبت إلى الطبيب

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    الكلمات الدلالية:
    أنجيلا ميركل, ألمانيا
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