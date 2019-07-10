محكمة ألمانية تصدر حكمها على عراقي أدين باغتصاب وقتل مراهقة

وأصدرت محكمة ألمانية، الأربعاء، حكمها في قضية سوزانا التي كانت من القضايا المفصلية التي أضرت بصورة اللاجئين في البلاد، وصدر بحق قاتل الفتاة حكما بالسجن مدى الحياة، حيث أنه قد اعترف بارتكابه هذه الجريمة عند بداية المداولات.

وذكرت المحكمة في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء (10 يوليو/ تموز)، أنه تبيّن لها جسامة الجرم الذي ارتكبه المتهم علي بشار، الأمر الذي يعني أنه من المستبعد جدا أن يحصل المتهم على إطلاق سراح مبكر بعد 15 عاما، كما نقل موقع "دوتشيه فيله".

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن الشاب 21 عاما، المنحدر من إقليم كردستان العراق، اغتصب وقتل المراهقة الألمانية سوزانه 14 عاما في نهاية أيار/مايو عام 2018، في إحدى الغابات القريبة من مدينة فيسبادن.

وكان قد تم العثور على جثة سوزانا، مطلع حزيران/ يونيو عام 2018. واعترف اللاجئ العراقي بقتل الفتاة إلا أنه نفى اغتصابها.