أردوغان يكشف سبب عزل محافظ البنك المركزي التركي

شرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، سبب عزله لمحافظ البنك المركزي.

وأكد الرئيس التركي أنه عزل محافظ البنك المركزي لأنه لم ينفذ التوجيهات الخاصة بأسعار الفائدة ولأن البنك لم يؤد دوره بشكل سليم.

وأضاف خلال كلمة في أنقرة أن البنك المركزي سيقدم مزيدا من الدعم للبرنامج الاقتصادي في المستقبل، وأن سياسة سعر الفائدة في تركيا ستتبلور قريبا جدا، وفقا لوكالة "رويترز".

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الفائت، مرسوما تشريعيا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، قبل عشرة أشهر من انتهاء مدة ولايته، وتعيين نائبه مراد أويصال خلفا له.

وانخفضت الليرة التركية 2% مقابل الدولار، الاثنين الفائت، بعد أن اتخذ الرئيس التركي قرار العزل.