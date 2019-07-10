وزير النفط الإيراني يدخل في نقاش حاد مع نظيره السعودي

أعلن وزير النفط الايراني، بيغن زنكنه، اليوم الأربعاء، أنه دخل في نقاش حاد ومطول مع وزير النفط السعودي خالد الفالح خلال اجتماع "أوبك" الذي عقد في فيينا.

وأشار الوزير الإيراني، في معرض رده على أسئلة الصحفين على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، حول نشر بعض الإحصاءات بشأن صادرات النفط، إلى ان هذا الإجراء غير صحيح وأنه ليس من الواضح الغرض من نشر هذه المعلومات والتي يتم إعادة نشرها مرارا وتكرارا، بحسب وكالة تسنيم.

وأضاف: "نظرا لأننا في حالة حرب، فإن المعلومات المتعلقة بتصدير النفط تعتبر معلومات حربية ويجب أن يتم نشرها من خلال التنسيق المناسب. وإلا سيسبب نشرها ضرراً بالمصالح الوطنية".

وأكد وزير النفط الإيراني عدم اجتماعه بنظيره السعودي شخصيا، وإنما تم الاجتماع بينهما خلال اجتماع أوبك فقط، حيث دخل الوزيران في نقاش حاد ومطول من 7 إلى 8 ساعات، وفقا للوكالة.

وشددت واشنطن عقوباتها النفطية على إيران منذ 2 مايو الماضي، بهدف تصفير صادرات إيران، حيث تحدثت تقارير عن انخفاض تلك الصادرات إلى أقل من نصف مليون برميل يومياً.

يذكر أنه قبل فرض العقوبات الأميركية كانت إيران تبيع أكثر من مليوني برميل في اليوم.

من جهته، أشار زنغنة إلى تكتيكات إيران في محاولة بيع المزيد من النفط، قائلاً إن "السعر ليس مهما كثيرا، فكمية المبيعات هو الأهم".