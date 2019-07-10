محلل سياسي لبناني: العقوبات الأمريكية على نواب "حزب الله" لن يكون لها أي تأثير

قال المحلل السياسي اللبناني، حسن حردان، إن العقوبات الأمريكية على نواب "حزب الله" لن يكن لها أي تأثيرات فعلية.

وعلل حردان في حديثه لراديو "سبوتنيك"، ذلك "لأن نواب وقيادات الحزب لا يمتلكون أموال يمكن حظرها من قبل الولايات المتحدة، لكن القضية سياسية بامتياز وتمس السيادة اللبنانية".

وأشار إلى أن "هولاء النواب وصلوا للبرلمان بالانتخاب ولهم صفة نيابية رسمية، وإذا التزم لبنان بهذه الإجراءات فيعني خضوعه للهيمنة الأمريكية".

واعتبر أن "القرار الأمريكي يحتاج إلى دراسة معمقة من قبل القيادات اللبنانية، إذا كانوا جادين في مواجهة الهيمنة الأمريكية، فواشنطن تحاول الضغط على المقاومة بفصل نوابها عن باقي ممثلي الشعب اللبناني؛ لإحداث شرخا، ووصم المقاومة بالإرهاب؛ للثأر منها بعدما هزمت العدو الإسرائيلي، وأفشلت المشروع الأمريكي للسيطرة على سوريا ولبنان تحديدا".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال إن العقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين في جماعة حزب الله، ومن بينهم نائبان، اعتداء على البرلمان وعلى كل لبنان. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الجماعة وهم اثنان من أعضاء مجلس النواب ومسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.