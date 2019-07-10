رئيس الوزراء اليوناني الجديد يتعهد بخفض الضرائب

أعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه سيعمل على خفض الضرائب التي تعهد بها، الأمر قد يؤثر على تحقيق الأهداف المالية التي التزمت بها أثينا أمام دائنيها.

قال زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، في كلمته بأول اجتماع لمجلس الوزراء "مشروع قانون الضرائب مع التخفيضات الأولى التي وعدنا بها سيعرض بحلول نهاية الشهر الجاري".

كما وعد ميتسوتاكيس بخفض الضريبة على الأملاك العقارية التي فرضتها الحكومة اليمينية السابقة خلال الأزمة الاقتصادية بنسبة 30 بالمئة على مدار عامين ببتداء من العام المقبل؛ وفق وكالة الأنباء الفرنسية

كما وعد الرئيس بخفض نسبة ضريبة الدخل والضرائب على أرباح الشركات بنسبة ثمانية في المئة.

يأتي هذا في وقت، نبه وزراء مالية منطقة اليورو الحكومة الجديدة إلى ضرورة الالتزام بتعهدات الإنفاق العام والتقشف الصارمة التي قطعتها أثينا خلال فترة الإنقاذ المالي.

يذكر أن، ميتسوتاكيس، أكد خلال حملته الانتخابية بالعمل على إقناع دائني اليوناني بقبول تخفيف الأهداف المالية الصعبة من خلال حزمة إصلاحات شاملة