واشنطن تؤكد التزامها بمنع إيران من الحصول على منافع من وراء خطواتها التصعيدية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بمنع إيران من الحصول على منافع من وراء خطواتها التصعيدية الأخيرة.

دعت السفيرة الأمريكية جاكي جاكي ولكوت في بيان أمام مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران للعدول عن خطواتها الأخيرة ضمن برنامجها النووي ، مؤكدة انفتاحها على الحوار وتطبيع العلاقات دون شروط.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية كل الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحث إيران للدخول فورا في مفاوضات بهدف الحل السلمي للأزمة.

وقالت السفيرة الأمريكية إنه لا سبب لتوسيع إيران لنطاق برنامجها النووي وتتهمها بابتزاز المجتمع الدولي للحصول على المال.

وأضافت السفيرة الأمريكية "الولايات المتحدة أوضحت ذلك سابقا، أننا منفتحون للتفاوض دون أي شروط مسبقة، ونحن نقدم لإيران فرصة لتطبيع كامل للعلاقات".