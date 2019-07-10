ترامب: إيران تتعمد تخصيب اليورانيوم بشكل سري منذ عقود

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تتعمد تخصيب اليورانيوم، بشكل سري منذ عقود.

أشار ترامب، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" "لطالما كانت إيران تخصب سرا اليورانيوم، منذ توقيع الاتفاق النووي، في انتهاك رهيب لتلك الاتفاقية الرهيبة، البالغة 150 مليار دولار".

وتابع "تلك الاتفاقية التي أبرمها جون كيري، وإدارة أوباما، كانت اتفاقية ستفشل في عدد قصير من السنوات، وسيتم قريبا زيادة العقوبات على إيران".

Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2019

وتصاعد التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران. في حين ردت إيران باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أول من أمس الاثنين، أن طهران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.

وهدد كمالوندي بأن إيران ستقوم بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%، في إطار المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.