متحدث الخارجية العراقية لـ"سبوتنيك": وفد الوزارة ناقش في تركيا تعزيز التعاون بين البلدين

ذكرت وزارة الخارجية العراقية أن وفدها برئاسة وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، ناقش في تركيا تعزيز العلاقات بين البلدين.

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لوكالة "سبوتنيك"، "إنه تم عقد اجتماع مهم ورفيع المستوى، وناقش عدد كبير من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

ولفت الصحاف إلى أن "الطرفان اتفقا على تشكيل لجان مشتركة من الأطراف المعنية للاستمرار بمناقشة مخرجات الاجتماع الحالي، وتقديم مقترحات جديدة تسهم في رفع وتعزيز التعاون الحالي بين البلدين".

وأضاف أن "الاجتماع عبر عن طموحات البلدين الجارين والصديقين"، متابعا "سيستمر فريقا البلدين في اللقاءات في المستقبل القريب".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد اليوم الأربعاء، أن أنقرة وبغداد تتفقان على ضرورة تطهير العراق من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

قال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي، عقب لقاءات مع وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية محمد علي الحكيم، "متطابقون مع العراق حول تطهير العراق برمته، وليس سنجار فقط، من حزب العمال الكردستاني، ولكن لم نوقع بعد أي اتفاق بهذا الشأن"، مضيفا أن "تطهير العراق من حزب العمال الكردستاني يشكل أهمية لاستقرار العراق وشعبه".

وأضاف وزير الخارجية التركي، "قررنا تشكيل لجنة مشتركة حول مكافحة "داعش"، وسنواصل تعاوننا العسكري مع العراق".