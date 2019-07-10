مندوب إيران لدى وكالة الطاقة الذرية ردا على ترامب: ليس لدينا ما نخفيه

قال كاظم غريب آبادي، سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن كل نشاط نووي تقوم به إيران يخضع لمراقبة الوكالة.

وأضاف كاظم للصحفيين بعد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة دعت إليه الولايات المتحدة "ليس لدينا ما نخفيه"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

أشار ترامب، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" في وقت سابق "لطالما كانت إيران تخصب سرا اليورانيوم، منذ توقيع الاتفاق النووي، في انتهاك رهيب لتلك الاتفاقية الرهيبة، البالغة 150 مليار دولار".

وتابع "تلك الاتفاقية التي أبرمها جون كيري، وإدارة أوباما، كانت اتفاقية ستفشل في عدد قصير من السنوات، وسيتم قريبا زيادة العقوبات على إيران".

وتصاعد التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران. في حين ردت إيران باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم.