مشكلة في المراقبة الجوية تعلق الرحلات بمطار جاتويك في لندن

أعلن مطار جاتويك في لندن اليوم الأربعاء تعليق كل الرحلات بسبب مشكلة في نظام المراقبة الجوية.

وقال المطار، وهو ثاني أكبر مطارات بريطانيا ازدحاما بالركاب، "نعمل مع إيه.إن.إس، التي تمدنا بالمراقبة الجوية، لتدارك هذا العطل في أسرع وقت ممكن".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه يجرى تحويل الرحلات القادمة إلى جاتويك إلى مطارات أخرى.

يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة (تايمز) أن مطاري جاتويك وهيثرو بلندن طلبا أنظمة دفاعية من الدرجة العسكرية مضادة للطائرات المسيرة تتكلف "عدة ملايين الجنيهات الاسترلينية" بعد أن تسببت طائرات مسيرة في فوضى استمرت لثلاثة أيام بمطار جاتويك الشهر الماضي.

وذكر تقرير الصحيفة أن وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ التقى بمسؤولين كبار من الشرطة والطيران المدني والدفاع يوم الخميس لمناقشة الأمر. ولم يصدر المطار على الفور تعليقا على التقرير.

وتسبب ظهور عدة طائرات مسيرة في فوضى بجاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما، الشهر الماضي، مما عطل خطط سفر عشرات الآلاف من الأشخاص في الفترة التي سبقت احتفالات عيد الميلاد.

وكشفت الواقعة عن وجود ثغرات تفحصها قوات الأمن ومشغلو المطارات في أنحاء العالم.

وتم استدعاء الجيش لنشر معدات متخصصة تمكن السلطات من ضمان السلامة في المطار أثناء عمليات إقلاع وهبوط الطائرات.

وذكرت الصحيفة أن التكنولوجيا المستخدمة تضمنت نظاما مضادا للطائرات المسيرة صممته إسرائيل.

وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي إن قوات الأمن البريطانية لديها أنظمة رصد يمكن نشرها في أنحاء البلاد لمحاربة تهديد الطائرات المسيرة.

وألمحت تقارير إعلامية إلى أن وزارة الدفاع أزالت منذ ذلك الحين معداتها المضادة للطائرات المسيرة من مطار جاتويك.