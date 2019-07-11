ظريف: ادعاءات لندن حول إيقاف طهران ناقلة نفط بريطانية "لا قيمة لها"

نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ادعاء بريطانيا محاولة البحرية الإيرانية احتجاز ناقلة نفط تابعة لبريطانيا عند مضيق هرمز، معتبرا أن ادعاءات لندن هذه حول هذا الأمر "ليس لها قيمة".

طهران-سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيرنا" الرسمية عن ظريف، قوله اليوم الخميس: "على ما يبدو عبرت الناقلة البريطانية من المضيق، ما ادعوه وتكلموا عنه حول ناقلة النفط البريطانية إجراء يزيد من حالة التوتر وهذه الادعاءات ليس لها قيمة".

وتابع ظريف: "إن مثل هذه الادعاءات تكررت كثيرا حتى الآن، وبالتأكيد نفى الحرس الثوري الإيراني هذه الادعاءات لكن عادة ما يتم التحدث عن مثل هذه الادعاءات للتغطية على نقاط الضعف لديهم".

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت، أمس الخميس، أنها احتجزت ناقلة نفط إيرانية للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على "تويتر"، أمس الخميس: "بعد إيقاف ناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق من قبل القوات البحرية البريطانية، وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران الآن إثر هذه الحادثة".

وأضاف موسوي أن "احتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، عمل غير قانوني".