ريابكوف: موسكو تدعو طهران بانتظام للامتناع عن التصعيد بشأن الاتفاق النووي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تدعو طهران بانتظام للامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي.

قال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد أبدت إيران صبرا استراتيجيا لأكثر من عام… الآن يظهرون بطبيعة الحال معارضة لهذا الوضع برمته. بدورنا ناشدنا إيران مرارا وتكرارا الامتناع عن اتخاذ خطوات التصعيد والقيام بذلك بشكل منتظم،

لكن يجب أن نفهم أن القيادة الإيرانية والمفاوضين الإيرانيين، الذين وقفوا على حماية خطة العمل الشاملة المشتركة، لا يمكنهم تحمل ما يحدث حول بلادهم".

وأعلنت إيران قبل أيام خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.

ومنحت إيران مهلة 60 يوما إضافية للمفاوضات بين الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق، قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة.

وأعلنت إيران، مطلع الشهر الجاري، تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام، فيما قال الناطق باسم الخارجية عباس موسوي: "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل 7 تموز/يوليو الجاري".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان قبل أسبوع، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.