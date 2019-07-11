كوريا الشمالية تصمم أسلحة ضد "إف - 35"

صرحت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ تعتبر امتلاك كوريا الجنوبية مقاتلات إف - 35 عملاً خطيرًا وغير ودي.

وجاء في نص بيان الخارجية: "لا شك أن استحواذ كوريا الجنوبية على "إف — 35" يهدف إلى التفوق العسكري على الدول المجاورة في المنطقة وفي المقام الأول لفتح الباب لغزو الشمال في حالة الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية".

وأشارت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية أن بيونغ يانغ في هذه الحالة "ليس لديها خيار آخر سوى تطوير واختبار أسلحة خاصة من أجل تدمير الأسلحة الفتاكة بالكامل في كوريا الجنوبية.

وفي آذار / مارس الماضي، وصل اثنان من بين 40 طائرة مقاتلة من طراز إف — 35 اشترتها كوريا الجنوبية إلى قاعدة كوريا الجنوبية الجوية.

في أوائل تموز / يوليو، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادها لتقديم بعض التنازلات إذا كانت سلطات كوريا الديمقراطية تجمد برنامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل بالكامل خلال المفاوضات الثنائية.