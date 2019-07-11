ميركل بعد الرعشة الثالثة: أتصرف بشكل مناسب

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، إنها تعرف بأنه يجب أن تعتني بصحتها وتطمئن عليها، بعد أن أثارت ثلاث نوبات من الرعشة في المناسبات العامة السابقة، تساؤلات حول حالتها.

وحسب "رويترز"، قالت ميركل للصحفيين عند سؤالها عن صحتها في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدانمركي: "يمكنك أن تأخذ في الاعتبار أولاً أنني أدرك مسؤولية منصبي. إنني أتصرف بشكل مناسب فيما يتعلق بصحتي".

وقالت المستشارة التي تحتفل بعيد ميلادها الـ65 الأسبوع المقبل "كشخص أيضًا، لدي مصلحة كبيرة في أن أكون في صحة جيدة وأن أعتني بصحتي"، مشيرةً إلى أن كل عيد ميلاد يجعلها تدرك أنها تكبر.

فسر عدد من الأطباء والمختصین سبب حالة الرعشة التي أصـابت المستشارة الألمانیة أنغیلا میركل للمرة الثالثة خلال مراسم رسمیة، محددين بعض الأسباب الطبیة التي قد تكون وراء حدوث ھذه الحالة.

وأوضحت المديرة الطبیة الدكتورة سارة بروار وفقاً لـ "الديلي میل"، أن حالة الارتعاش ربما تكون ناتجة عن نشاط في الغدة الدرقیة، مبینة أن ھذه الحالة تصیب النساء أكثر 10 مرات من الرجال.

وأضافت بروار أن الارتعاش قد ينتج كذلك كأحد الأعراض الجانبیة لبعض الأدوية؛ حیث يوجد 17 عقاراً طبیاً بینھا مضادات حیوية ومضادات اكتئاب إضافة إلى الكافیین والكحول والنیكوتین قد تسبب ھذه الرعشة.

وأشارت إلى أن انخفاض مستوى السكر في الـدم قد يتسبب في ارتجافة لا يمكن التحكم فیھا، حیث تعد واحدة من المضاعفات التي تظھر بین مرضى السكري، كما يمكن أن تكون ناتجة عن حمى أو خوف أو إجھاد أو نتیجة حالة الرعاش المجھول.

VIDEO: German Chancellor Angela #Merkel has suffered a new trembling spell, for the third time in less than a month, raising questions over her health pic.twitter.com/6BnSzavbmQ — AFP news agency (@AFP) July 10, 2019

من جانبه، قال أستاذ كلیة الطب بجامعة لندن بیتر غارارد، إن ما أصـاب میركل يتناسب مع تشخیص الارتعاش الانتصابي وھي حالة عصبیة نادرة تصیب الأشخاص الذي بلغوا الستین.

فيما رجح الطبیب العام الممارس الدكتور مايك فیتزباتريك أن يكون سبب الارتعاشة ھو مقاومة الجسم للعدوى؛ حیث ترتفع درجة حرارة الجسم لقتل ما يھاجمه من بكتیريا أو فیروس، وتستمر نوبات الألم لبضع دقائق ثم ترتفع درجة حرارة الجسم قبل أن يعود بعدھا لطبیعته.

وفي وقت سابق، أكدت ميركل: "أنها بخير ولا داعي لأن يقلق الناس بشأنها"، وأوضحت أنها "مازالت في مرحلة التعافي النفسي بعد التجربة التي مرت بها".

لكنها شددت على أنها مقتنعة بقدرتها على متابعة العمل.

وشوهدت ميركل، اليوم للمرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة، وهي ترتعش أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "المستشارة أنغيلا ميركل بخير".

المستشارة #ميركل توضح سبب #ارتجافها بشدة أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد pic.twitter.com/rtxmNYV9p3 — DW عربية (@dw_arabic) June 18, 2019

ويظهر مقطع الفيديو "المرأة الحديدية" وجسدها يهتز بعنف وبشكل واضح، أثناء وقوفها في الاستقبال الرئيسي لرئيس وزراء فنلندا.

وكانت ميركل تستقبل رئيس وزراء فنلندا، خارج مقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، صباح الأربعاء.

وتعد تلك الواقعة هي الثالثة، حيث تعرضت ميركل للرعشة يومي 18 يونيو/ حزيران، و27 يونيو الماضي.

​وحصل هذا عند لقائها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 18 يونيو، حيث بدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكراني ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خفّ الارتجاف بوضوح.