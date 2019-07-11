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16:20 11 يوليو/ تموز 2019
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    مطار كينغستون الدولي في أمريكا

    شركة طيران أمريكية تمنع راكبة بسبب "ملابسها الفاضحة" (صور)

    © AP Photo / Collin Reid
    العالم
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    رفضت شركة طيران أمريكية استمرار رحلة راكبة بدعوة أن ملابسها فاضحة، وعليها أن تحتشم.

    روت الطبيبة لاتيشا رو، في حسابها على "توتير"، ما حدث معها عندما كانت على متن رحلة متجهة من مطار "كينغستون" في جامايكا إلى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا، يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي.

    ​وأرفقت رو صورة للزي الذي كانت ترتديه "هذا ما كنت أرتديه عندما طلبت مني الخطوط الجوية الأمريكية، أن أغادر الطائرة للتحدّث. بعد ذلك ُطلب مني الاحتشام. وعندما دافعت عن الزي الذي أرتديه، تعرضت للتهديد بعدم العودة إلى الطائرة إذا لم أقم بتغطية جسدي".

    وكانت رو ترتدي زي "الرومبر" بدون أكمام الذي كان يكشف ذراعيها وفخذيها، وقالت إن (الموظف) وُجه إليها سؤال عما إذا كانت لديها سترة، وانتهى بها الأمر إلى الاضطرار إلى تغطية نفسها ببطانية.

    ​وأوضحت رو أن النساء اللواتي يتمتعن ببشرة سوداء، يواجهن معايير مزدوجة، إذ قالت "تتم مراقبتنا لأننا من العرق الأسود. أجسادنا منتهكة جنسياً كنساء ويجب علينا أن نتعامل معها لنريح جميع من حولنا. لقد رأيت نساء من البشرة البيضاء اللون، يرتدين ملابس أقصر بكثير، ويستقلّن الطائرة دون أي تعقيدات، أعتقد إذا كانت مؤخرة جميلة مقارنة بمؤخرة سيرينا (وليمز) فلا بأس في الأمر...".

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    ومن جانبها أصدرت شركة الطيران بيانا اعتذرت عما حدث، وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية، شانون جيلسون، في بيان إن الشركة تحقق في الأمر "لقد كنا نشعر بالقلق بشأن تعليقات الدكتورة رو، وتواصلنا معها ومع فريقنا في مطار كينغستون لجمع المزيد من المعلومات حول ما حدث".

    وأضاف في بيانه "نحن نعتذر للدكتورة رو وولدها عن تجربتهما، وقمنا بإعادة تكاليف رحلتهما بالكامل. نحن نفتخر بخدمة العملاء من مختلف الخلفيات، كما أننا نلتزم بتوفير تجربة سفر إيجابية وآمنة لكل من يسافر عبر خطوطنا".

    إلا أن رو كانت تصطحب ابنها (8 سنوات) تفكر في مقاضاة شركة الطيران بحسب تصريح محاميها جيفري بيرغ لـCNN.

    وقال بيرغ "ابنها دُمر نفسياً بسبب الحادث واستخدم الغطاء بمجرد جلوسهما ليحجب وجهه، كما تسبب الأمر ببكائه".

    وأضاف بيرغ أن الخطوط الجوية الأمريكية "منحت الفرصة للقيام بتصحيح الخطأ الذي قامت به"، وذلك يشمل اتخاذ خطوات "للتأكد من أن الركاب لن يُعاملوا بتلك الطريقة، ولا سيما النساء من البشرة الملونة".

    وقال بيرج إن رو أُبلغت أنه لن يُسمح لها بالسفر إلا إذا غطت نفسها.

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