دبلوماسي إيراني: لو أرادت إيران احتجاز الناقلة البريطانية لن تمنعها أمريكا

وأضاف في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "لو أرادت إيران احتجازها لم تكن أية بارجة بريطانية أو أمريكية تمنعها من ذلك".
أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا علق فيه على ما قالته بريطانيا من أن 5 قوارب إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج.
ونفت إدارة العلاقات العامة في المنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني "مزاعم مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأكد الحرس الثوري الإيراني "أن دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأوضح الحرس الثوري في بيان صدر اليوم الخميس، أن قواته قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة إليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد إذا ما كانت قد تلقت إيعازا بذلك.
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