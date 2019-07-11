دبلوماسي إيراني: لو أرادت إيران احتجاز الناقلة البريطانية لن تمنعها أمريكا

قال الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي، نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن "الناقلة البريطانية توجست من أن تقدم البحرية الإيرانية على احتجازها فاستنجدت ببارجة حربية دون أن تكون إيران قد أقدمت على أية خطوة تجاهها".

وأضاف في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "لو أرادت إيران احتجازها لم تكن أية بارجة بريطانية أو أمريكية تمنعها من ذلك".

وأكد أفقهي أنه "لا يوجد بعد قرار بمثل هذه الإجراءات ولم يتم إبلاغ البحرية في الجيش الإيراني للرد على احتجاز الناقلة الإيرانية بالمثل ويتم بحث الأمر حاليا عبر القنوات الدبلوماسية".

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا علق فيه على ما قالته بريطانيا من أن 5 قوارب إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

ونفت إدارة العلاقات العامة في المنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني "مزاعم مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني "أن دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضح الحرس الثوري في بيان صدر اليوم الخميس، أن قواته قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة إليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد إذا ما كانت قد تلقت إيعازا بذلك.