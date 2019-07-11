ظريف: دول المقاطعة أرادت محاصرة القطريين وخنقهم لولا تدخل إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "إننا نرغب ألَّا يذهب جيراننا في المنطقة إلى مجموعة جديدة وأن يعودوا إلى حضن المنطقة".

وأضاف ظريف في حوار مع قناة "الميادين" أن "الرباعي "باء" ضم نتنياهو وبولتون ثم التحق به ابن سلمان وابن زايد ويمكنهما الخروج ونحن نرغب بذلك".

وتابع "هم لا يتخذون قرارات ضد إيران وحسب بل أُنظروا ماذا تفعل السعودية والإمارات ضد اليمن".

وأوضح "هل كانت قطر متحدة معنا ليتخذوا الإجراءات ضدها؟ هل كان السودان متحدا معنا؟"، مشيرا إلى أنهم "كانوا يريدون محاصرة القطريين وخنقهم لولا تدخل إيران".

وقال "نرغب في أن تعود ليس فقط الإمارات بل أيضا السعودية إلى الحوار والتعاون في المنطقة"، مرحبا "بأن تنفصل هذه البلدان عن الحركة المعادية للسلام المتشكلة في أمريكا عبر بولتون ونتنياهو".

واستطرد "بالتأكيد بإمكانهم الخروج ومستعدون لندافع عنهم كأصدقاء وإخوة في الدين وجيران وحلفاء".