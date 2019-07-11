الحرس الثوري: لم يجرؤ أحد على إطلاق رصاصة واحدة نحو إيران لأكثر من 30 عاما

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، أن "العدو يبحث دائما عن مؤامرات جديدة لإضعاف الثورة الإسلامية وليس لديهم الجرأة لإطلاق رصاصة واحدة نحو إيران".

وأشار فدوي، خلال مراسم توديع قائد فيلق "صاحب الزمان" التابع للحرس الثوري في أصفهان (وسط إيران) إلى دور الحرس الثوري في السنوات الأربعين الماضية قائلا "كان للحرس الثوري شرف القيام بواجبه، وفي كل يوم سيظهر تأثير انتصار الثورة على جبهة الباطل"، وفقا لوكالة "تسنيم".

ولفت فدوي إلى ازدياد قدرة الجمهورية الإيرانية بالقول إن "بريق عظمة جبهة الحق واضح"، مؤكدا أن الأعداء سعوا في كل المجالات لإضعاف الجمهورية الإسلامية وباعترافهم باءت مساعيهم بالفشل الذريع.

وحول الحرب الأخيرة في سوريا قال "أمريكا تعتبر نفسها قوة عظمى، لكن الرئيس الأمريكي اعترف بأنه مع وجود إيران، لم نتمكن من الإطاحة بسوريا".

وأضاف "لأكثر من ثلاثين عاما، لم يجرؤ أحد حتى على إطلاق رصاصة واحدة نحو إيران، وخلال الحروب المختلفة في المنطقة، وقفنا بثبات تحت ظل الثورة الإسلامية".

وتابع "لا يمر في مخيلة أي بلد الوقوف أمام أمريكا لكن الآن هناك بعض الدول تقف ضد أمريكا في المحافل الدولية، وذلك بفضل الثورة الإسلامية" على حد قوله.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا علق فيه على ما قالته بريطانيا من أن 5 قوارب إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

ونفت إدارة العلاقات العامة في المنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني "مزاعم مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني "أن دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضح الحرس الثوري في بيان صدر، اليوم الخميس، أن قواته قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة إليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد إذا ما كانت قد تلقت إيعازا بذلك.

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم، إن 3 قوارب إيرانية حاولت احتجاز إحدى ناقلات النفط التابعة لها في مضيق هرمز.

وأوضحت لندن أن 3 قوارب إيرانية اقتربت من الناقلة البريطانية "هيريتدج" وحاولت احتجازها، لكنها فشلت، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".