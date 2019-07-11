بالفيديو... ترامب: الكلى لها موقع خاص في القلب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، إن الكلى لها موقع خاص جدا في القلب.

جاءت تصريحات ترامب، خلال توقيعه على أمر تنفيذي لتجديد الرعاية الصحية لأمراض الكلى، ونقلتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وقال ترامب في كلمته "الكلى لها موقع خاص جدا في القلب، وهذا شيء مذهل".

وتابع "خاصة بالنسبة لأولئك الأشخاص يحبون بعضهم البعض، ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، ويعملون بجد من أجل ذلك".

"The kidney has a very special place in the heart."



Trump just signed an executive order to revamp care for kidney disease pic.twitter.com/H5l4IS8M7o — TicToc by Bloomberg (@tictoc) July 11, 2019

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ومضى "لذلك أشكر كل من ساعد على استمرار ذلك البرنامج والمحافظة على برنامج الرعاية الصحية للكلى".

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع أمرا تنفيذيا، بعد فترة وجيزة من دخوله البيت الأبيض اليوم، بشأن توجهات تؤدي إلى تخفيف الأعباء التنظيمية المتعلقة ببرنامج "أوباما-كير" الصحي، في الوقت الذي يحدد فيه الكونغرس الأمريكي كيفية إلغاء وتغيير قانون الرعاية الصحية.

واعتبر الجمهوريون في الكونغرس أن إلغاء قانون الرعاية الصحية يعتبر أولوية، فيما أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن إلغاء القانون هو إحدى أولويات إدارته عندما سيتولى السلطة.