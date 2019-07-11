ترامب ونتنياهو يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والملف الإيراني

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا، التطورات الإقليمية والملف الإيراني.

القاهرة - سبوتنيك. قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتيناهو، في بيان اليوم الخميس "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب وبحث معه التطورات الإقليمية وقضايا إقليمية مختلفة وعلى رأسها الملف الإيراني".

رئيس الوزراء نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب وبحث معه التطورات الإقليمية وقضايا إقليمية مختلفة وعلى رأسها الملف الإيراني. رئيس الوزراء نتنياهو أعرب عن تقديره لاعتزام الرئيس ترامب تشديد العقوبات التي تفرض على إيران. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 11, 2019

وأضاف أن "رئيس الوزراء نتنياهو أعرب عن تقديره لاعتزام الرئيس ترامب تشديد العقوبات التي تفرض على إيران".

وتصاعد التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران. في حين ردت إيران باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم.