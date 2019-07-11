زيلينسكي: لن أسمح بتحويل أوكرانيا إلى فيدرالية

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إنه لن يسمح بتحويل بلاده إلى فيدرالية.

قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء مولدوفا مايا ساندو في كييف "لن نسمح بالفيدرالية المفروضة علينا."

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بمبادرة من الجانب الأوكراني في وقت سابق من اليوم الخميس، تمت خلالها مناقشة قضايا التسوية في جنوب شرقي أوكرانيا والعمل المشترك بشأن عودة الأشخاص المحتجزين من كلا الجانبين.

يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام، وكذلك عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس 2014.