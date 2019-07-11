انفجار داخل أحد المطاعم الشهيرة في أمريكا

وقع انفجار داخل أحد المطاعم الشهيرة، في ولاية كارولاينا الشمالية، بالولايات المتحدة، مساء اليوم الخميس.

قالت شرطة ولاية كارولينا الشمالية، في بيان لها، إنه لم يكن أحد متواجدا في فرع مطعم الدجاج "كنتاكي"، وقت وقوع الانفجار ليلا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكشفت الشرطة عن صور من الانفجار، الذي وقع في مدينة إيدن بولاية كارولينا الشمالية، حوالي الساعة الواحدة صباح الخميس، والتي تُظهر المبنى المنهار مع وجود حطام متناثر على الطريق وفي جميع أنحاء ساحة انتظار السيارات، فيما تم ترك علامة المطعم "كنتاكي فرايد تشيكن".

North Carolina police say nobody was inside a KFC restaurant when it was destroyed in an overnight explosion https://t.co/PkTI7WajKC pic.twitter.com/sBwA42oiz6 — WLOS (@WLOS_13) July 11, 2019

People in one North Carolina town will be surprised when they try to go to KFC this morning. Police in Eden, NC say it exploded! No one was hurt. Neighbors reported their homes shaking! pic.twitter.com/ie4S3IcJ5V — Ashley Homrich (@AshleyWSBTV) July 11, 2019

يقول المحققون إنهم يعتقدون أنه لم يكن أحد متواجدا داخل المطعم وقت وقوع الانفجار. فيما لم تذكر الشرطة سبب حدوثه.