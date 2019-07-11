خبيرة بلغة الشفاه تكشف ماذا تمتمت ميركل أثناء نوبة "الارتعاش"

ارتعشت ميركل للمرة الثالثة خلال لقائها رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين في برلين، حيث يُظهر الفيديو كيف تعمدت المستشارة إلى التمتمة بشيء ما دون النظر إلى نظيرها الفنلندي.

وأكدت الخبيرة لإذاعة "أنتن بايرن" أن ميركل كررت عبارة "يمكنني التعامل مع هذا".

وتعرضت مرة ثانية للرعشة أثناء وقوفها جانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.

وحصل هذا أيضا عند لقائها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 18 يونيو، حيث بدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكراني ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، إنها تعرف بأنه يجب أن تعتني بصحتها وتطمئن عليها، بعد أن أثارت ثلاث نوبات من الرعشة في المناسبات العامة السابقة، تساؤلات حول حالتها.