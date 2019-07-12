وكالة: واشنطن قررت عدم فرض عقوبات على وزير خارجية إيران

كشفت مصادر مطلعة، أن أمريكا قررت عدم فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني في الوقت الحالي. بحسب ما أفادت "رويترز".