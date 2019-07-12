مقتل 5 وإصابة 40 في هجوم انتحاري على حفل زفاف شرقي أفغانستان

صرح المتحدث الرسمي باسم حاكم محافظة ننغرهار الأفغانية، عطاء الله خوغياني، اليوم الجمعة، بأن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 40 جراء تفجير انتحاري على حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية "بتشيراغام" في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.