"هواوي" تطالب أمريكا بإبعاد الشركة من القائمة السوداء

في الوقت نفسه ، وصف ليانغ هوا، القرار الأمريكي بأنه غير ملائم تماما، لأنه قد يؤثر على توفير الخدمة لعملاء هواوي في أكثر من 170 دولة.
وقال ليانغ هوا: "نعتقد أنه يجب ألا يكون هناك تساهلات، بل إلغاء تام للحظر الذي تنص عليه القائمة السوداء المقابلة".
كما أجاب هوا عن سؤال حول ما إذا كان بيان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب حول السماح للشركات الأمريكية ببيع معداتها لشركة هواوي قد غير الموقف: "لم تحدث تغييرات كبيرة إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر تجارية".
يذكر بأن الشركة الصينية "هواوي" وضعت في "القائمة السوداء" للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف القيود المفروضة عليها.
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