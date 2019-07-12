السلطات الصينية تعتقل بريطانيين في الصين بسبب المخدرات

أعلنت السفارة البريطانية في بكين، اليوم الجمعة، أن أربعة من مواطنيها تم القبض عليهم من قبل السلطات المحلية شرقي الصين.

ونقلت وكالة "بي بي سي" البريطانية أن مواطنين يحملون الجنسية البريطانية تم توقيفهم من قبل السلطات المحلية الصينية في منطقة جيانغسو بسبب قضية مخدرات.

وذكرت الإذاعة الصينية الرسمية أن المحتجزين البريطانيين هم مدرسون في مركز تعليمي للغة الإنجليزية تديره شركة سويسرية خاصة تعمل في 114 دولة.

ومن جهتها قالت الشركة السويسرية إنها تتعاون مع السلطات المحلية الصينية لإطلاق سراح موظفيها.

وتدهورت العلاقات بين بكين ولندن في الشهور الماضية لأسباب منها نداءات مسؤولين بريطانيين بارزين بأن تحترم الصين اتفاقياتها بشأن هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت احتجاجات حاشدة مؤخرا.