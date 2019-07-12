وقوع أكثر من 60 شخصا ضحايا الأمطار في الصين... فيديو

أعلنت هيئة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها في جنوب وشرق الصين، ويعد 14 شخصا من بين المفقودين، وفقا لما ذكرته.

لم تتوقف الأمطار في ثماني مقاطعات جنوبية وشرقية في الصين لمدة شهر تقريبًا، والمقاطعات الأكثر تضرراً هي تشيجيانغ وفوجيان وجيانغشي وهونان وغوانغدونغ وقويتشو. في المجموع، كان 5.3 مليون شخص من 49 مدينة و277 مقاطعة في منطقة الكارثة.

أجلت السلطات 356 ألف شخص من السكان المحليين إلى أماكن آمنة، و153 ألف شخص آخر لا يزال بحاجة إلى مساعدة الطوارئ.

This photograph is a main road leading to Hengdong county, Hunan province, China, which was submerged by floodwaters yesterday. Chinese authorities have issued a yellow alert for heavy rain in parts of southern China. #China#ChinaBusiness#ChinaStrategist#NegotiationExpert pic.twitter.com/v1DVBQN6hA — Leonie McKeon (@LeonieCN) July 12, 2019

تسببت الكارثة في إلحاق أضرار جسيمة بالأراضي الزراعية، حيث لحقت أضرار بأكثر من 370 ألف هكتار من الأراضي، وتم تدمير 9.3 ألف مبنى، وبلغت الأضرار الاقتصادية المباشرة 13.3 مليار يوان (حوالي ملياري دولار).