الدفاع التركية تتسلم الدفعة الأولى من "إس- 400" الروسية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن البدء بنقل أول مجموعة من أجزاء منظومة الدفاع الروسية "إس- 400" إلى القاعدة العسكرية الجوية في أنقرة.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان لها "بدأ اليوم الجمعة نقل أول مجموعة من أجزاء منظومة الدفاع الجوية "إس- 400" الروسية التي اشترتها تركيا لتلبية حاجتها للدفاع الجوي الصاروخي".

وأضاف البيان أن "المجموعة الأولى من أجزاء منظومة "إس- 400" يجري نقلها إلى قاعدة مرتد الجوية في العاصمة التركية أنقرة".

وتصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، بينما تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على الحكومة التركية من أجل التراجع عنها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 في قاعدة جوية أميركية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 يوليو/ تموز الجاري، للتراجع عن شراء نظام صواريخ "إس 400" من روسيا.