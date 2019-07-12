بالفيديو... قتلى ومفقودون إثر فيضانات شديدة في الهند

تضرر أكثر من 400 ألف شخص جراء الفيضانات الناجمة عن العواصف الرعدية التي تستمر، منذ نهاية الأسبوع الماضي، في ولاية "آسام" شمال شرقي الهند.

نيو دلهي — سبوتنيك. وأفادت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الجمعة، بأن هناك 749 قرية و17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة الفيضانات. وخلال الأيام الماضية، أثرت هذه الكارثة الطبيعية على 17 منطقة من أصل 27 منطقة في هذه الولاية الهندية. وتسببت الأمطار المستمرة، في اقتراب منسوب المياه في الأنهار من مستويات قياسية.

ويحذر خبراء الأرصاد، في الوقت نفسه، من أن هطول الأمطار الغزيرة سيستمر في ولاية أسام لمدة يومين على الأقل. وتعرقل الجسور المتضررة والطرق المقطوعة تنفيذ عمليات الإنقاذ.

ووفقاً للشرطة، لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات وتم إدراج عشرات المواطنين على قائمة المفقودين.