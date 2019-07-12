بعد الفوز... مشجع جزائري يدهس عائلة فرنسية ويوقع ضحايا

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مشجعا جزائريا دهس عائلة بأكملها في أعقاب صعود فريقه إلى الدور النصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وتسبب المشجع الجزائري في دهس عائلة فرنسية بأكملها، نتج عنها مقتل امرأة (42 عاما)، فيما أصيبت ابنتاها بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما فقد أحد مشجعي منتخب الجزائر (21 عاما) السيطرة على سيارته، فدهس عائلة بأكملها، مساء أمس الخميس، وذلك بحسب "سكاي نيوز".

وجرى الحادث المأساوي في مدينة مونبلييه، جنوبي فرنسا، وأوقفت السلطات المشجع الذي كان يقود سيارته بسرعة "كبيرة".

وتم نقل طفلة رضيعة، بشكل عاجل، إلى المستشفى، فيما أصيبت فتاة بالغة (17 عاما) بكسور في قدميها.

ويشار إلى أن منتخب الجزائر قد تأهل، مساء أمس الخميس، إلى الدور النصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر، إثر الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح (4-3).

على صعيد آخر، نشرت قناة فرنسية مقطع فيديو يظهر محسوبين على مشجعي منتخب الجزائر، وهم يقومون باقتحام ونهب محل تجاري في شارع "الشانزيليزيه"، الشهير وسط العاصمة الفرنسية.

وحرصت الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا على مشاهدة مباريات "محاربي الصحراء"، وأقيمت شاشات عرض كبيرة في عدد من الأماكن العامة.

وبحسب بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء في سنة 2018، فإن الجزائريين هم أول جالية في البلاد، ويمثلون 12.8 في المئة من إجمالي المهاجرين في البلد الأوروبي.