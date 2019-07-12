بريطانيا: المناقشات مستمرة مع أمريكا بشأن بناء وجود عسكري في الخليج

أعلنت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن هناك مناقشات بين بريطانيا والولايات المتحدة لتعزيز وجودهما العسكري في الخليج.

وقالت المتحدثة باسم ماي، اليوم الجمعة، "نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز وجودنا في وجه التهديدات الأخيرة التي تواجه الملاحة بالمنطقة".

وذكرت وكالة "رويترز"، أن التصريحات جاءت في وقت تتزايد فيه التوترات مع إيران بعدما احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية في جبل طارق وبعدما قالت إن سفنا إيرانية حاولت اعتراض الناقلة (بريتيش هيريتدج) التي تشغلها شركة (بي.بي) في مضيق هرمز.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قال أمس الخميس إن 5 قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج، أول أمس الأربعاء.

وأضاف المسؤول: أن "الزوارق الإيرانية طلبت من الناقلة التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية لها عبر اللاسلكي". بحسب ما أفادت "رويترز".

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد، باحتجاز سفينة بريطانية، ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.