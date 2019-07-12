حكومة جبل طارق تقول إنها صاحبة قرار التحفظ على ناقلة إيرانية

أعلن رئيس حكومة جبل طارق أن قرار بلاده بالتحفظ على الناقلة الإيرانية، اتخذته حكومته بمفردها وليس نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث.