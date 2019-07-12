هلاك جزيرة في بحر العرب... صور

ازدادت الأخبار عن خطر جفاف المحيطات، لكن هناك القليل من المعلومات حول اختفاء اليابسة، ومثال على ذلك جزيرة زلزلة كوه المختفية قبالة سواحل باكستان في بحر العرب.

ظهرت جزيرة زلزلة، المعروفة أيضًا باسم "جبل الزلزال"، في عام 2013 أثناء زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجة أدى إلى مقتل أكثر من 800 شخص وتدمير ما يصل إلى 21 ألف منزل، وعندما تراجعت الهزات، اكتشف شعب باكستان جزيرة جديدة، تكونت أساسا من الصخور والطين والرمال، في البداية، أفادت التقارير أن زلزلة كوه ارتفعت حوالي 20 متراً فوق مستوى سطح البحر وكان طولها 150 متراً وعرضها أكثر من 180 متراً، بحسب صحيفة "سيانس أليرت".

#MudVolcanoOfTheDay!@avoiland has just written a great @NASAEarth story on the famous 2013 eruption of the Zalzala Koh ('Earthquake Mountain') mud volcano off Gwadar, Pakistan.



The story shows how the island slowly eroded away and has now disappeared.https://t.co/khlO1l0UtL pic.twitter.com/jg3F0RnxyR — Mark Tingay (@CriticalStress_) July 7, 2019

وبسبب تركيبتها الناعمة من الطين والصخور، فإن وجود الجزيرة لم يدم طويلا، وبحلول نهاية عام 2016، أفاد السكان المحليون أن التكوينات الطينية قد اختفت عن الأنظار عند ارتفاع المد، وأظهرت صورة فضائية سابقة تابعة لناسا بوضوح آثار الجزيرة، مختبئة أسفل سطح الماء بقليل، ومقارنة بالصورة التي تم التقاطها في 27 أبريل/نيسان من هذا العام، فإن "جبل الزلزال" مغطى بالبحر بشكل كامل. كل ما تبقى منه، فقط علامات ضعيفة تحت الماء.

Zalzala Koh the newly born Island emerged from a 7.8 magnitude earthquake.

Would you visit? https://t.co/iam7hnHBPV pic.twitter.com/StM5YShQxb — Jovago Pakistan (@JovagoPakistan) January 28, 2016

يذكر أن الجزيرة، تكونت نتيجة تدافع غاز الميثان، وهذا يؤكد انها وقتية، كما شهدت ايضا المنطقة، اختفاء عدة جزر اخرى، ظهرت عقب تحركات وهزات ارضية، مثلما الأمر، في جزيرة بيل غايب التي اختفت مرتين في 2004، و2020، كما شهدت ذات المنطقة ظهور عدة جزر ثم اختفائها في المحيط، في السنوات 1945، 1999 و2001.