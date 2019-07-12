بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج بعد تهديدات إيران

أفادت وسائل إعلام بريطانية بإرسال لندن سفينة حربية ثانية إلى الخليج، بهدف تعزيز وجودها العسكري في المنطقة بعد تهديدات من إيران بسبب ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الجمعة، "ستقوم المملكة المتحدة بزيادة وجودها العسكري في الخليج عن طريق إرسال سفينة حربية ثانية إلى المنطقة".

وأضافت "سوف تبحر السفينة إتش إم إس دنكان، المدمرة من النوع 45، إلى الخليج في الأيام المقبلة بعد أن أكملت مؤخراً تدريبات الناتو في البحر الأسود، ومن المتوقع أن تصل إلى المنطقة قريبا".

وأشارت القناة إلى أن "تم نشرها [السفينة] نتيجة للأزمة المتفاقمة مع إيران".

وكانت بريطانيا، أطلقت يوم أمس الخميس، تحذيرا شديد اللهجة للسفن التجارية وناقلات النفط البريطانية، التي تمر عبر مضيق هرمز.

قال مصدر أمني، نقل عنه موقع "يورو نيوز"، إن بريطانيا لا تنوي تخصيص مرافقة أمنية لكل سفينة تجارية بريطانية تمر عر مضيق هرمز وذلك بعد تدخل سفينة حربية بريطانية لمنع ثلاث سفن إيرانية من اعتراض مسار ناقلة تابعة لشركة بي.بي.

وأضاف المصدر أن "بريطانيا رفعت يوم الثلاثاء مستوى أمن السفن إلى الدرجة (3)، وهي أعلى درجة، وذلك بالنسبة للسفن التي ترفع علم بريطانيا في المياه الإيرانية".

وقال المصدر البريطاني "إن المستوى 3 في الملاحة يوازي المستوى الحرج، ويعني وجود خطر كبير".

وأضاف "سنكون حازمين في الدفاع عن المصالح البحرية البريطانية في الخليج، لكن لا نسعى مطلقا لتصعيد الموقف مع إيران".