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15:03 12 يوليو/ تموز 2019
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    صالون طائرة Embraer 190 لشركة الطيران Azul Linhas Aéreas Brasileiras

    طائرة كندية تهبط اضطراريا في هاواي بسبب مطبات هوائية... (بالصور والفيديو)

    CC BY-SA 3.0 / Mario Roberto Duran Ortiz / Azul 7662 MGF 10 2009
    العالم
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    هبطت طائرة تابعة لشركة "إير كندا" كانت تقوم برحلة بين فانكوفر وسيدني اضطراريا، الخميس، في هاواي، بعدما "واجهت مطبات هوائية مفاجئة".

    وذكرت الشركة الجوية الكندية أن الحادث أسفر عن إصابة "نحو 35 شخصا بجروح طفيفة"، وذلك بحسب "سكاي نيوز".

    وواجهت الرحلة "إيه سي 33" مطبات هوائية، بعد ساعتين تقريبا على تحليقها فوق هاواي، ومن ثم غيرت مسارها لتحط في هونولولو، عاصمة هذه الولاية الأمريكية، الواقعة في المحيط الأطلسي.

    وأظهر مقطع مصور حالة الركاب بعد هبوط الطائرة "من دون مشاكل" في هاواي، بينما "أصيب نحو 35 شخصا بجروح طفيفة على ما يبدو"، بحسب ما قالت الشركة.

    وعن الحادث، قالت راكبة في الطائرة، جيس سميث لمحطة "كون" التلفزيونية المحلية، إنه ما أن بدأت المطبات الهوائية "قُذفنا جميعا إلى السقف، وكان الناس يطيرون، وتساقط كل شيء في الطائرة".

    وقال فايز أسعد، وهو راكب آخر، للمحطة نفسها: "الأشخاص الذين لم يضعوا حزام الأمان كانوا معلقين في الجو، مع ارتطام رأسهم في السقف. كان أمرا هائلا".

    وكانت الطائرة تقل 269 راكبا، وطاقما مؤلفا من 15 شخصا.

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    Unexpected holiday in Hawaii

    A post shared by Sam Rattanasone (@sam_rattanasone) on Jul 11, 2019 at 11:45am PDT

    ويشار إلى أنه كثيرا ما تشهد الرحلات الجوية حالات اضطراب مرعبة، ففي يونيو/حزيران الماضي، تم تسجيل حالة اضطراب شديدة على متن رحلة جوية من كوسوفو إلى سويسرا، تمّ تصويرها ونشرها عبر الفيديو، وأصيب 10 أشخاص في الحادث الذي وقع على متن شركة الخطوط الجوية "أي أل كاي"، والتي كانت تقوم برحلة من بريشتينا إلى بازل. وذلك بحسب "يورو نيوز".  

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    كندا, طائرة, حكومة كندا, كندا
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